В Ставрополье мужчина до смерти забил супругу за выход из дома в Новый год

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополье местный житель до смерти забил супругу за выход из дома в Новый год. Об этом сообщили в "КП – Ставрополь" со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК.

По информации ведомства, 35-летний местный житель рассердился, что его супруга без предупреждения вышла из дома в канун Нового года. Когда она вернулась, то разъяренный мужчина стал на ее кричать и оскорблять. Женщина не осталась в долгу и тоже ответила колкостями. После чего между возлюбленными завязалась драка, мужчина избил свою супругу. От травм женщина скончалась на месте.

Мужчина заставил свою мать и отчима вынести тело из дома и выбросить в колодец. Труп нашли местные жители. В отношении мужчины возбудили уголовное дело в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, а его отчима подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления.

– Следователем СКР мужчина допрошен в качестве подозреваемого, вину в содеянном признал в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается, – сказано в сообщении ведомства.

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