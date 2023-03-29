Ростов-на-Дону вошел в список городов с самими красивыми балконами

Ростов набрал 5% голосов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донская столица вошла в список городов России с самим красивыми балконами. Рейтинг составили эксперты портала «ВсеИнструменты.ру».

Ростов-на-Дону набрал 5% голосов. Первое место забрал Санкт-Петербург – 19%, второе место получила Москва, столица набрала 17%. Третье место отдали Калининграду, город набрал 10% голосов. Новосибирск собрал 7%, а Казань – 6%.

Всего в опросе приняли участие порядка 1500 человек. Многие из них уверены, что красивые балконы хорошо украшают города нашей страны, поэтому их необходимо сохранять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проснулся и встретил полицию: мужчина не смог вспомнить, зачем сломал три двери у соседки

Житель Ростовской области три дня отмечал день рождения и не смог вспомнить, что натворил

(Подробности)