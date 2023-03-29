На Дону создали областную комиссию по поддержке участников СВО и их семей. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

В Ростовской области создали межведомственную комиссию по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев.

Комиссия займется вопросами адресной поддержки и сопровождения военнослужащих и их родных, в том числе будет следить за работой реабилитационных центров, помогать в трудоустройстве.

Структуру создали, выполняя поручение президента по итогам послания Федеральному Собранию. Планируется организовать более комплексный подход.

В состав комиссии вошли представители органов исполнительной власти, волонтерского движения, общественности, некоммерческих организаций. Возглавил ее замгубернатора Андрей Пучков.

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