В Ростовской области в парке "Лога" родились 17 муфлонов

Гон у муфлонов массово проходит в сентябре-октябре Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области в парке "Лога" за месяц на свет появились 17 муфлонов. Об этом сообщили на официальной странице парка.

- За один месяц в парке родились 17 малышей муфлонов. Две самки принесли по тройне. Окот будет продолжаться до апреля, – написали сотрудники парка.

Отметим, что гон у муфлонов массово проходит в сентябре-октябре. После пяти месяцев беременности у самки на свет появляются от одного до трех ягнят, которые в первые два часа жизни встают на ноги. Сотрудники парка отметили, что первые две недели малыши питаются молоком матери, а потом могут переключиться на мягкие корма. Например, сено, свежие листья и траву.

Малыши очень шустрые и забавные! За ними очень интересно наблюдать, как они изучают окружающий мир, – поделились в парке.

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