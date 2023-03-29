В Ростове пройдут выставки для садоводов «Дачный сезон». Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

30 марта в Ростове откроется первая выставка «Дачный сезон», которая продлится до 2 апреля. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выставка будет организована в «ДонЭкспоцентре».

Ожидается, что около 100 лучших компаний и питомников из регионов России представят саженцы плодовых деревьев, кустарников и декоративных растений, семена.

Впервые будут выставлены теплицы от производителя.

Вторая выставка запланирована к проведению с 19 по 22 апреля.

Около 50 компаний привезут цветущие растения.

Здесь дончане также смогут выбрать удобрения и подкормки, средства защиты растений, системы орошения и полива, инструменты.

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