В Ростовской области стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»-2023. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

В Ростовской области состоялось открытие регионального чемпионата «Абилимпикс». Он пройдет на семи площадках в Ростове, Новочеркасске и Шахтах, сообщается на сайте правительства региона.

Основной площадкой соревнований станет Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления.

За победу поборются порядка 300 конкурсантов от 14 лет. От них потребуется продемонстрировать свое профессиональное мастерство.

Победители регионального этапа примут участие в ежегодном Национальном чемпионате, запланированном на 17-25 октября в Москве.

Напомним, «Абилимпикс» - международное движение, целью которого является развитие профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Чемпионат также помогает участникам определиться с профессиональной ориентацией, получить мотивацию двигаться дальше, а также содействует трудоустройству

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