В День древонасаждения в Ростове заложат новые аллеи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в День древонасаждения, который пройдет 8 апреля, будет заложено несколько новых аллей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Так, в учебных заведениях появятся аллеи, посвященные героическим страницам истории Донского края.

В парке 1 Мая будет заложена аллея врачей. На территории появятся 40 кустов сирени. Кроме того, на центральной аллее парка для восстановления исторических посадок высадят каштаны.

В парке Левобережном в честь Года педагога и наставника планируют заложить аллею заслуженных учителей России. А в Пролетарском районе – аллею наставников.

Алексей Логвиненко напомнил, что в городе уже есть аллеи чемпионов и отцов.

Дню древонасаждения предшествовал общегородской субботник. В нем приняли участие более двух тысяч горожан. Было вывезено более 300 тонн мусора и очищена территория свыше 700 тысяч квадратных метров территории.

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