Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными из-за осадков с мокрым снегом

В конце марта в Ростовскую область пришла зима Фото: Михаил ФРОЛОВ

С утра 30 марта в некоторых районах Ростовской области, а также в Ростове-на-Дону прошли дожди с мокрым снегом. Местами осадки еще продолжаются. В связи с этим водителям и пешеходам следует быть очень внимательными на дорогах, подчеркнули в Госавтоинспекции.

- Автолюбителям необходимо выдерживать дистанцию и боковой интервал. Обязательно нужно снижать скорость около переходов. Нельзя выполнять резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над машиной, - напомнили в ведомстве.

Пешеходам также рекомендуют выполнять ряд правил. При переходе проезжей части требуется снимать капюшон и убирать наушники из ушей. Все движения должны быть предельно понятны и предсказуемы для водителей. В темное время суток следует носить световозвращающие элементы на вещах.

- Соблюдайте правила дорожного движения в любую погоду. Помните, безопасность зависит от каждого участника дорожного движения, - отметили сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, по данным синоптиков, ночью и утром 30-31 марта, а также 1 и 2 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -4 градусов. Также в указанный период могут пройти дожди и мокрый снег.

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