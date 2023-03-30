На улицы Ростова из-за непогоды вывели 100 спецмашин и более 600 уборщиков

Осадки с мокрым снегом сохранятся 30 и 31 марта
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 30 марта, из-за непогоды - с утра идет дождь со снегом - на улицы Ростова-на-Дону вывели коммунальную технику и уборщиков. Об этом сообщают городские власти.
- Днем в донской столице задействуют более 600 уборщиков и около 100 единиц спецтехники, в том числе 28 комбинированных машин, - рассказали в администрации.
По данным мэрии, к этому моменту реагентами уже обработали не только остановки, тротуары и дорожки, но и опасные участки - мосты, спуски и подъемы.
Напомним, непогода сохранится 30 и 31 марта. В этот период возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными.
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