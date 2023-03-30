30 марта в Ростове-на-Дону выпал мокрый снег, похолодало до 0 градусов

Днем в четверг температура воздуха составит +2-4 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 марта в Ростове-на-Дону зафиксировали нетипичную для весны погоду - с раннего утра в городе идет дождь со снегом, резко понизилась температура воздуха. Такая погода сохранится в течение всего дня, сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Ожидаются дожди с мокрым снегом, временами пройдут сильные осадки. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - говорится в опубликованном прогнозе.

Ветер будет северо-западным и западным 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составляла от 0 до +2, днем она установится в районе +2-4 градусов.

Добавим, осадки могут пройти и 31 марта. Ветер завтра будет юго-западный 7-12 м/с, временами 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +2, днем - от +6 до +8 градусов.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции попросили жителей Дона быть очень осторожными на дорогах в непогоду.

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