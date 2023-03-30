Пробки в пять баллов зафиксированы в Ростове утром 30 марта. Фото:Яндекс.Пробки Фото: Фото из соцсетей

Пробки в пять баллов в Ростове на утро 30 марта зарегистрированы в нескольких районах. Причиной этому послужил выпавший снег.

Так, в Ленинском районе заторы образовались на улице Варфоломеева, проспекте Буденновском, улице Депутатской, улице Доватора, улице Мечникова, улице Текучева.

В Кировском районе «стоит» проспект Ворошиловский, улица Красноармейская.

В Железнодорожном районе заторы мешают проехать по Портовой улице, проспекту Стачки, улице Малиновского, улице Всесоюзной.

В Октябрьском районе затруднено движение на улице Таганрогской, Таганрогском шоссе, улице Особенной, улице Вавилова, улице Шеболдаева, улице Нансена.

В Ворошиловском районе трудно проехать по проспекту Михаила Нагибина, улице Плиева.

В Пролетарском районе заторы на проспекте Шолохова.

Напомним, 30 марта объявлено штормовое предупреждение. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице. Также спасатели информируют о возможных перехлестах проводов, обрывах ЛЭП, падении деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Дончан просят держаться дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев, а также не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

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