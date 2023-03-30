В Гуково мошенники развели местную жительницу на 5 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Гуково аферистам удалось развести местную жительницу на 5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником одной из крупных инвестиционных компаний и предложил ей инвестировать все накопления в ценные бумаги. Так, она сможет заработать неплохие деньги без особых усилий. Мошенник был настолько убедительным, что она не смогла отказаться. Ей на телефон пришло смс с кодом, который она назвала аферисту. После чего с ее счета ушли все деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

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(Подробности)