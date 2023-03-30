Многодетная мать из Ростовской области заявила, что ее ребенка подменили в роддоме на мертвого

Женщина утверждает, что видела своего малыша после родов, и он выглядел здоровым. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многодетная мать из Ростовской области готовится к рождению седьмого ребенка и ходит по инстанциям. Женщина считает, что почти семь лет назад, в апреле 2016 года, когда она рожала четвертого ребенка, в больнице ее ввели в заблуждение и выдали тело чужого малыша. Дончанка уверена, что ее сын жив-здоров, и растет в чужой семье.

Людмила поделилась с читателями «КП — Ростов-на-Дону» своей историей.

«ГОВОРИЛИ, Я СЕЙЧАС УМРУ»

По словам женщины, весной 2016 года она ждала появления четвертого ребенка. Мальчика хотела назвать Сережей. Вечером 24 апреля женщина, поняла, что сын просится на свет, и пошла к медикам.

- От моего дома до больницы — минут 15 пешком. Когда подошла к приемному родильного отделения, воды отошли, - рассказывает Людмила. - Меня встретила акушерка. Сначала хотела прямо на кушетке на первом этаже положить, а потом позвала на второй этаж.

Женщина вспоминает, что потихоньку поднялась и легла на кровать в предродовом боксе, где вскоре и родился малыш.

До роддома женщина дошла пешком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Акушерка странно на него посмотрела, а потом стала кричать, что он родился с патологией, и чтобы я радовалась, что он родился мертвый, у меня-то уже трое детей есть. Я его тоже видела: малыш выглядел нормальным, на 3,5 килограмма, как говорили на УЗИ. Спустя полчаса акушерка взвесила ребенка, и сказала, что он весит 2400 граммов, эти данные сыграли большую роль, - вспоминает мать. - Акушерка была в бешенстве, что я наклонилась и посмотрела на ребенка, схватила меня за руки и стала орать, что я сейчас умру, и спасать меня нужно. Заставила меня встать и перейти в родильный зал, а ребенок остался там. Дальше я не видела, что происходит. Но по лицу работницы, которая следила за мной полчаса, пока ко мне никто не подходил, казалось, явно делается что-то неладное.

«РЕБЕНКА НЕ ПОКАЗАЛИ»

Все, что происходило дальше, Людмила вспоминает как страшный сон.

- Ребенка мне больше не показали. Выписали на следующий день. А 26 апреля мы пришли с мужем забирать тело. Я еле стояла на ногах, была в шоковом состоянии, - вспоминает страшные минуты из прошлого многодетная мама. - Нас заставили подписать бумаги, что мы не будем вскрывать коробку, в которой находится ребенок, потому что «нечего на него уже смотреть» — начался процесс разложения. Этот факт женщина хорошо запомнила, и он дальше пригодился.

По словам Людмилы, зерно сомнения проросло, когда она поговорила с другими медиками той же больницы утром после родов, когда она пришла сдать анализы.

- Мне сказали: не зря мы тебя предупреждали, не рожай здесь, - утверждает дончанка. - И добавили, что мой ребенок жив-здоров, просто попал в другую семью.

Малыш появился на свет очень быстро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА?

Женщина говорит, что не впасть в отчаяние помогла многочисленная родня, среди которой было много медиков. Людмиле звонили со всей России и подсказывали, что делать и к кому обращаться.

- Я писала заявление в полицию, потом в прокуратуру, в следственный комитет. И через полгода мне удалось добиться эксгумации тела ребенка, которое после жаркого лета слишком хорошо сохранилось, без всех страшных вещей, что описывали в морге, чтобы я не вскрывала коробку, когда везла хоронить. И это была девочка, а не мальчик, - заявляет Людмила. - Да еще и в документах написали, что я родила ребенка в 35 недель, когда легкие еще не раскрываются у малышей, и они чаще гибнут. Хотя до этого мне делали УЗИ, которое соответствовало сроку 39 недель.

Генетическая экспертиза показала, что этот ребенок — Людмилы. Но женщина не согласилась с этим. И продолжила разбирательства. По словам женщины, на местном уровне проверки затягивались, поэтому она неоднократно обращалась и в областные управления правоохранительных органов, и на федеральный уровень.

«УВЕРЕНА, ЖИВЕТ НЕДАЛЕКО»

Людмила считает, что ее сын жив и растет неподалеку. По ее словам, не раз к ней подходили местные жители и говорили, как этот мальчик похож на нее и всех ее детей.

- Его отдали в семью сотрудника правоохранительных органов, - утверждает женщина. - С самого начала адвокаты посоветовали мне не заявлять сразу о подмене ребенка, чтобы не подвергать его жизнь опасности. Поэтому сначала я жаловалась на то, что мой ребенок родился живым, но потом оказался мертвым. Теперь не скрываю: мой мальчик жив, жаль, что называет чужих людей своими родителями.

Женщина уверена: ее ребенок жив и растет в другой семье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Людмилы, ей удалось добиться повторной эксгумации, которая состоялась в ноябре 2022 года. Образцы ДНК взяли и у нее, и у мужа. В первый раз родство супруга не проверяли.

- Сейчас я пытаюсь добиться того, чтобы получить часть отобранного материала, чтобы провести свою независимую экспертизу, - заявляет собеседница.

Скоро в семье Людмилы родится седьмой ребенок. Многодетная мама признается, что борьба в правовом поле дается ей очень тяжело, но она убеждена, что ее Сережа жив. Женщина всем сердцем надеется, что ей удастся с ним встретиться и обнять сына.

ДЕЛО РАССЛЕДУЕТСЯ

Как сообщил «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник в правоохранительных органах региона, дело по заявлению женщины действительно расследуется, и она регулярно обращается в различные ведомства, узнавая, как идет его ход. В октябре 2016 года и ноябре 2022-го была проведена эксгумация останков тела ребенка. По результатам первой была проведена экспертиза ДНК, и она показала, что это ребенок Людмилы. Результаты второй экспертизы еще не пришли.

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