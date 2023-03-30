Наведение мостов потребовалось при строительстве водовода из Ростовской области в ДНР

Инженерные войска начали наводить быстровозводимые мосты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инженерные войска начали наводить быстровозводимые мосты для строительства водовода из Ростовской области на территорию Донбасса. Сейчас специалисты продолжают работы на заболоченных участках Донского заповедника, сообщает издание «Красная Звезда».

Мосты через ерик Лагутник, канал Рыбхоз и реку Мертвый Донец потребовались из-за природных особенностей - начало водовода оборудуют в труднопроходимой местности с поймами, а также множеством мелких рек и каналов.

Известно, что первые 16 км масштабного гидротехнического сооружения будут проложены по искусственной насыпи. По маршруту прокладки водовода собираются возвести 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды.

К слову, ранее военные строители уже завершили дноуглубительные работы в районе Ростова-на-Дону, реки Рукав Каланча. После этого к месту установки отбуксировали плавучую станцию - «сердце водовода».

Напомним, сейчас весь объект возводят около 5 тысяч военных строителей, задействовано 1200 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Гидросооружение протянут по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец - Донбасс. Его мощность намерены довести до 300 кубометров воды в сутки.

Предусмотрены также две нити трубопровода, по 200 км каждая, комплекс насосных станций, электроподстанций и накопителей воды.

К слову, это первый в стране водовод, который строится на территории двух регионов. Его протяженность почти в два раза превышает канал Северский Донец - Донбасс 1955–1958 годов постройки.

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