Губернатор Ростовской области отметил нулевую смертность от коронавируса в регионе

Загруженность аппаратами искусственной вентиляции легких составляет всего 12%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области отметили нулевую смертность от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в интервью "Интерфакс-Юг".

По словам губернатора, 25 марта зафиксировали 400 зараженных, а 28 марта выявили всего 63, что очень обнадеживает. Также Василий Голубев отметил, что число выздоровевших также растет, а заболеваемость наоборот снижается.

- Такая тенденция характерна для всего периода распространения коронавирусной инфекции: сначала доходили до плато, а потом уже наблюдали снижение, — рассказал глава.

На сегодня загрузка коечного фонда составляет порядка 76%. По словам Василия Голубева, количество коек сокращено до минимума, а загруженность аппаратами искусственной вентиляции легких составляет всего 12%. Что действительно радует, так это нулевая смертность, которая держится несколько дней подряд.

Напомним, что в начале 2023 года на территории донского региона наблюдался резкий скачок инфицированных ковидом. Однако, у многих пациентов болезнь протекала в легкой форме.

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(Подробности)