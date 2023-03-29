Губернатор Ростовской области прокомментировал сообщения о громком звуке, похожем на взрыв

Василий Голубев прокомментировал ситуацию на официальной странице в соцсети. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал сообщения о хлопке в микрорайоне Западном. Ситуацию он разъяснил на официальной странице в социальной сети.

О громком звуке сообщили жители улицы Портовой, проспекта Стачки, территории возле Лендворца и моста Сиверса. Несколько очевидцев рассказали, что слышали грохот в Батайске. Некоторые утверждают, что хлопок был настолько громким, что доносился даже до центра города.

— Было очень громко, и сразу гул самолёта, интересно в новостях что-нибудь скажут? — написал один из очевидцев.

— На стачках было очень хорошо слышно. Как будто во дворе что-то взорвалось, — написал другой.

Василий Голубев призвал ростовчан сохранять спокойствие. Громкий хлопок он объяснил работой авиации.

— Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта, — написал губернатор в своем telegram-канале.

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