В Ростове-на-Дону начали подготовку к празднованию Дня Победы

К 9 мая в Ростове приведут в порядок мемориалы и захоронения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 марта сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал распоряжение о начале подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом стало известно из телеграм-канала главы администрации.

- Подготовили множество памятных акций и мероприятий. Никто из ветеранов не останется без внимания. Волонтеры, студенты, школьники и работники социальных служб помогут им с ремонтом жилья. Приведут в порядок также мемориалы и захоронения, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, власти запланировали на май ряд традиционных акций: «Сад памяти», «Южный десант», «Память поколений», «Письмо Победы», «Георгиевская лента», «Герои города Ростова-на-Дону» и «Бессмертный полк».

- Для нашей молодежи пройдут городские военно-спортивные игры: «Звездочка», «Зарница», «Орленок». Во всех школах и детсадах состоятся уроки мужества. Организуем фестиваль казачьей народной культуры, а также городской туристский слет учащихся «Память жива», - добавил Алексей Логвиненко.

Известно, что контролировать подготовку к празднику будет специальный организационный комитет.

Добавим, в Ростове уже разработали концепцию праздничного оформления города. В этом году основными будут белый цвет и оттенки красного. Главными символами станут - Звезда Победы, Георгиевская лента и фотографии времен Великой Отечественной войны. Украшать собираются фасады зданий, площадки, помещения и транспорт. Завершат оформление к 1 мая.

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