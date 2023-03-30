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НовостиОбщество30 марта 2023 15:21

Дончанин сбежал от покушавшейся на его жизнь сожительницы

Ранее женщина причинила вред еще нескольким мужчинам
Полина ШЕВЧЕНКО
Дончанин сбежал от покушавшейся на его жизнь сожительницы.

Дончанин сбежал от покушавшейся на его жизнь сожительницы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Каменска-Шахтинского обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и покушении на убийство, сообщает Следком по Ростовской области.

По версии следствия, в октябре 2022 года женщина в ходе ссоры нанесла своему сожителю множественные удары ножом в область головы и тела. Мужчина смог выбраться из рук обвиняемой и обратиться за помощью.

Ранее в августе 2022 года женщина в ходе конфликта со знакомыми ей мужчинами, нанесла каждому из них удары фрагментом стекла по лицу и шеи, причинив каждому легкий вред здоровью.

Сейчас она помещена под стражу. А уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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