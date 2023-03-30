Дончанин сбежал от покушавшейся на его жизнь сожительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Каменска-Шахтинского обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью и покушении на убийство, сообщает Следком по Ростовской области.

По версии следствия, в октябре 2022 года женщина в ходе ссоры нанесла своему сожителю множественные удары ножом в область головы и тела. Мужчина смог выбраться из рук обвиняемой и обратиться за помощью.

Ранее в августе 2022 года женщина в ходе конфликта со знакомыми ей мужчинами, нанесла каждому из них удары фрагментом стекла по лицу и шеи, причинив каждому легкий вред здоровью.

Сейчас она помещена под стражу. А уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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