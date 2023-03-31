В Ростовской области после снегопада закрыли трассу Новошахтинск - Гуково

Три группы людей эвакуировали с загруженных трасс Новошахтинск - Гуково и М-4 «Дон» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из-за последствий снегопада перекрыли дорогу Новошахтинск - Гуково со стороны Новошахтинска. Об этом днем 31 марта в социальных сетях сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко.

- На автодороге работают специалисты аварийно-спасательных служб города Гуково. На месте первый заместитель главы администрации Гуково. Работают 5 единиц техники. Спасатели эвакуируют людей, - проинформировал земляков Сергей Бондаренко.

По словам чиновника, на месте происшествия для людей, которые оказались в пробке, волонтеры уже организовали сбор воды и еды.

В школу-интернат Новошахтинска с проезжих частей, с трасс Новошахтинск - Гуково и М-4 «Дон», эвакуировали три группы:

- 44 ребенка и 4 взрослых из гуковской гимназии № 10». Прибыли 30 марта в 19.30;

- 22 ребенка и 2 взрослых из донецкой организации «Школа спасателей». Прибыли 31 марта в 5.30;

- 20 детей и 8 взрослых из луганского ансамбля танца «Талисман». Прибыли в 8 утра 31 марта.

- Всех обеспечили спальными местами, создали санитарно-гигиенические условия. Организовано горячее питание. Ситуация находится под моим личным контролем, - подчеркнул Сергей Бондаренко.

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