Движение по М-4 «Дон» в Ростовской области планируют полностью восстановить в течение суток

Все службы мобилизованы и работают в круглосуточном режиме. Фото: телеграм-канал губернатор Василия Голубев

Движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области планируют полностью восстановить в течение суток. Об этом сегодня, 31 марта, сообщают в ГК «Автодор».

- Ситуация под полным контролем. Все службы мобилизованы и работают в круглосуточном режиме. Предварительно, движение по М-4 «Дон» будет восстановлено в полном объеме в течение суток, - прокомментировали в госкомпании.

Скорое завершение работ планируют в связи с постепенным улучшением погоды. Циклон уже уходит из региона. Мокрый снег на Дону должен идти до вечера, ночью он перейдет в дождь. В субботу осадков не ожидается.

В госкомпании «Автодор» также напомнили, что ранее для ликвидации дорожного коллапса временно приостановили движения по участку трассы с 907 по 983 км. В нескольких местах демонтировали барьерные ограждения.

- Помощь автомобилистам оказывают 8 экипажей аварийных комиссаров госкомпани. Они подвозят топливо, уже заправили более 100 автомобилей. Раздают питьевую воду, занимаются локальной расчисткой снега, буксировкой легковых машин, помогают людям добраться до объектов дорожного сервиса.

АЛЛО!

Связаться с аваркомами ГК «Автодор» можно круглосуточно по номеру *2323.