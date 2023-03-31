В Ростовской области в восьми местах на трассе М-4 «Дон» разобрали ограждения

Протяженность затора сократилась до 21 километра. Фото: телеграм-канал губернатор Василия Голубев

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» к первой половине дня разобрали часть ограждений. Эти места сообщили в пресс-службе управления МЧС для людей, которые еще находятся в пробке.

По данным ведомства, ограждения убрали на 940, 947, 952, 955, 962, 969, 976 и 981 километрах.

Напомним, что к этой минуте движение внутри пробки возобновилось в обе стороны. Протяженность самого затора сократилась до 21 километра. Для пострадавших ранее была открыта горячая линия.

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