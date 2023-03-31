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НовостиПроисшествия31 марта 2023 14:03

В ДТП под Батайском погиб пожилой водитель, еще один человек получил травмы

Авария произошла на Южном подъезде к Ростову-на-Дону
Ангелина СКИБА
На проезжей части столкнулись два автомобиля Volkswagen Jetta

На проезжей части столкнулись два автомобиля Volkswagen Jetta

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области под Батайском, на Южном подъезде к Ростову-на-Дону, произошло смертельное ДТП. Об этом днем 31 марта сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 13:15 в районе Авиагородка. Предварительно, 34-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением из-за того, что не придерживался безопасной скорости.

Иномарка с мужчиной за рулем врезалась в барьерное ограждение, а потом зацепила попутный автомобиль той же марки под управлением 75-летнего водителя.

В итоге после столкновения пожилой владелец одной из машин погиб. Мужчина, который управлял вторым авто, с травмами попал в больницу.

Донских водителей просят быть предельно осторожными и внимательными, особенно в непогоду. Нужно выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры на дороге.

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