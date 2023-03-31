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НовостиОбщество31 марта 2023 16:06

Логвиненко предложил отстранить директора «Ростовводоканала» за разрытия на дорогах

Коммунальная служба некачественно выполняет восстановление дорожного покрытия
Полина ШЕВЧЕНКО
Логвиненко предложил отстранить директора «Ростовводоканала» за разрытия на дорогах.

Логвиненко предложил отстранить директора «Ростовводоканала» за разрытия на дорогах.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в ходе заседания коллегии поручил привлечь к ответственности директора «Ростовводоканала» из-за дорожных ям, остающихся после проведения ремонтных работ.

По словам Алексея Логвиненко, после восстановления дорог водоканалом происходит провал асфальта.

Он предложил ввести персональную ответственность для директора службы.

- Отработайте персональную ответственность директора водоканала за системное уклонение исполнения администрации города, за вред, который приносится городу…Отработайте с прокуратурой, сделайте обращение, пойдите на отстранение руководства, на персонально-денежную ответственность, - заключил Алексей Логвиненко.

К слову, из зафиксированных с начала года 850 разрытий, более 750 – разрытия водоканала.

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