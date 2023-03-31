Логвиненко предложил отстранить директора «Ростовводоканала» за разрытия на дорогах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в ходе заседания коллегии поручил привлечь к ответственности директора «Ростовводоканала» из-за дорожных ям, остающихся после проведения ремонтных работ.

По словам Алексея Логвиненко, после восстановления дорог водоканалом происходит провал асфальта.

Он предложил ввести персональную ответственность для директора службы.

- Отработайте персональную ответственность директора водоканала за системное уклонение исполнения администрации города, за вред, который приносится городу…Отработайте с прокуратурой, сделайте обращение, пойдите на отстранение руководства, на персонально-денежную ответственность, - заключил Алексей Логвиненко.

К слову, из зафиксированных с начала года 850 разрытий, более 750 – разрытия водоканала.

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