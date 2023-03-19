Суд оправдал бывшего гендиректора водоканала Ростовской области

Заседание прошло в одном из городских судов Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес оправдательный приговор бывшему генеральному директору водоканала Ростовской области. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, экс-руководителя обвиняли в сокрытии налогов на сумму 25 млн рублей. Следствие считало, что это происходило в течение двух с половиной месяцев. В это время мужчина исполнял обязанности гендиректора областного водоканала.

Это уже не первый суд по делу бывшего начальника организации. В 2022 году ему вынесли обвинительный приговор — два года колонии. Позже приговор был отменен.

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