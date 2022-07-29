Бывшего директора АО «Ростовводоканал» отправили на 3,5 года колонию за мошенничество

Экс-руководителя признали виновным в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пролетарский районный суд в Ростове 29 июля вынес приговор бывшему директору «Ростовводоканала». Его признали виновным в мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В августе обвиняемый был членом совета директоров АО «Водоканал Ростов-на-Дону». Суд установил, что в то месяц он «путем обмана», действуя якобы от имени владельца организации, похитил чужое имущество на сумму 1,1 млн рублей. После он потратил имущество поо своему усмотрению. Позже он, используя ту же схему, присвоил себе имущество уже на 1,4 млн рублей. Средствами он распорядился по своему усмотрению.

Во время заседания подсудимый признал вину и раскаялся. Его приговорили к реальному сроку.

— Суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — говорится в сообщении суда.

Напомним, в начале декабря 2021 года стало известно, что главный акционер «Ростовводоканала» — АО — «Евразийский», сменил совет директоров и освободил от должности тогдашнего руководителя. Однако уволенный директор отказался покинуть кабинет. 24 декабря его задержали прямо в здании сотрудники ОМОНа. В отношении экс-директора возбудили уголовное дело, а подозреваемого поместили под домашний арест.

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