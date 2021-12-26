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Общество26 декабря 2021 10:32

Экс-директора «Ростовводоканала» отправили под домашний арест

Дмитрия Кубрака подозревают в хищении более 2,5 миллиона рублей
Михаил СТРИЖЕВ
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Бывшего директора "Ростовводоканала" задержали прямо в здании. Фото: Екатерина Попова.

Бывшего директора "Ростовводоканала" задержали прямо в здании. Фото: Екатерина Попова.

Суд избрал меру пресечения бывшему директора «Ростовводоканала» Дмитрию Кубраку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 24 февраля 2022 года включительно, — говорится в сообщении.

Кубрака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи членом совета директоров «Ростовводоканала» похитил более 2,5 млн рублей. Суммой он распорядился по собственному усмотрению.

Напомним, Дмитрий Кубрак начал исполнять обязанности директора «Ростовводоканала» в начале октября. В начале декабре стало известно, что главный акционер предприятия, АО «Евройзийский» сменил совет директоров и уволил Кубрака. Однако он не признал увольнение и почти месяц отказывался покинуть кабинет. 24 декабря в здание ворвался ОМОН, Кубрака задержали.

В настоящее время должность директора занимает Михаил Поркшеев.

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