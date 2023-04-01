Строительство скоростного трамвая в Ростове собираются начать уже в апреле 2023 года

Дмитрия Григоренко и Василий Голубев провели совещание в Ростовской области. Фото: сайт правительства РО

Строительство линий скоростного трамвая в Ростове-на-Дону начнут уже в 2023 году. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил в ходе совещания, которое проходило под руководством вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

- Можно говорить о старте проекта в Ростове-на-Дону. Мы надеемся, что до 10 апреля документы выйдут из экспертизы. В апреле мы должны начать активную фазу строительства, - сказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что всего в рамках проекта собираются привести в порядок 119 км трамвайных путей. Строительный городок уже сейчас должны разворачивать в Левенцовке. Работы начнут на Еременко от Малиновского до Жданова. В 2023 году планируют уложить 8,92 км одиночных путей и построить одну тяговую подстанцию.

- Микрорайоны Суворовский, Левенцовский и, потенциально, Платовский получат абсолютно новое качество транспортного сообщения. Реализация проекта полностью изменит комплексную программу транспортной системы города, - подчеркнул Василий Голубев.

Дмитрий Григоренко добавил, что в рамках масштабной модернизации на Дону собираются также запустить новый вид общественного транспорта - электробусы. Для региона должны приобрести около 40 таких машин, их направят в Ростову-на-Дону, Таганрог и Волгодонск.

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