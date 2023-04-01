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НовостиПолитика1 апреля 2023 13:39

1 апреля в Ростовской области начался весенний призыв срочников

В прошлом году на службу в армию призвали более 9 тысяч жителей Дона
Ангелина СКИБА
На территории региона будут действовать 62 территориальные призывные комиссии

На территории региона будут действовать 62 территориальные призывные комиссии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 1 апреля, в Ростовской области начался весенний призыв. Срочников будут набирать до 15 июля 2023 года. Об этом сообщают донские власти.

- На территории региона будут действовать областная и 62 территориальные призывные комиссии. Как и в прошлом году, мероприятия будут проходить в строгом соответствии с санитарными требованиями. Усилят контроль за прохождением медицинских обследований, - говорится на сайте правительства региона.

Отмечается, что сейчас одной из основных задач на Дону остается подготовка граждан военно-учетным специальностям в ДОСААФ.

- Курсанты должны пройти обучение и сдать экзамен в Государственной инспекции безопасности дорожного движения до завершения призывной кампании, - подчеркнули власти.

Напомним, в 2022 году на службу в армию призвали более 9 тысяч жителей Дона, около 4 тысяч из них поступили во время осеннего призыва.

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