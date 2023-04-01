Жители Ростова-на-Дону сообщили, что одна из школ отказала в приеме детей в 1 класс

Прием документов в школе был назначен на 1 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители микрорайона Левенцовского в Ростове-на-Дону пожаловались, что школа № 115 отказала им в приеме детей в первые классы. Теперь люди намерены обращаться в прокуратуру и к городским властям.

По словам ростовчан, прием документов был назначен на сегодня, 1 апреля. Уже с раннего утра около учебного заведения была большая очередь.

Всем пришедшим якобы объявили, что сначала примут заявления на детей, чьи братья и сестры уже учатся в школе № 115, а также на других ребят из льготной категории. Только после этого, по словам очевидцев, собирались уделить внимание родителям детей, которые проживают вблизи учебного заведения. Соответственно, мест хватило не всем.

Сейчас возмущенные мамы первоклашек активно обсуждают ситуацию в чате, который создали в одном из мессенджеров.

- Дело в том, что нам не просто отказали, а еще и отправили в неизвестность. Какие школы готовы принять такое количество детей? Все забиты. И если раньше было пол района без школы, то в этом году практически все, не считая 200 человек, - отметила одна из ростовчанок.

- Для чего это все люди писали списки за сутки до приема? Пришли, стояли в очереди, и это те, кто по прописке в основном. Были просто шокированы. Почему так происходит, когда живешь в 50 метрах от школы?, - задается вопросом еще одна участница интернет-беседы.

- Мы сегодня общались с завучем, она нам объясняла, почему отказ. Они не могут по СанПиНу предоставить 1 и 5 классам первую смену, так как пятых классов 17 в этом году, - добавила другая жительница Ростова-на-Дону.

Подтвердить информацию вечером 1 апреля в телефонном режиме не удалось. Однако редакция «КП - Ростов-на-Дону» все же направила властям вопросы по ситуации. Информация уточняется.

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