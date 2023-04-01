Власти Ростова прокомментировали ситуацию с отказом одной из школ в приеме детей

Прием первоклашек в школу № 115 провели 1 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону детей, кроме школы № 115, готовы принять близлежащие образовательные учреждения: № 117, 112 и 103. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

- В связи с многочисленными вопросами о приеме первоклассников в школу № 115 прокомментирую ситуацию. По информации управления образования, сегодня было принято 236 детей. Детей готовы принять три близлежащие школы: № 117, 112 и 103, - написала Мария Петрова.

Представитель администрации добавила, что «как только завершат строительство новой школы в микрорайоне Левенцовском, ребята будут переведены в нее уже сформированными классами».

Напомним, сегодня, 1 апреля, жители Левенцовского микрорайона возмутились из-за того, что их детей-первоклашек не приняли в местном образовательном учреждении. Люди намерены обращаться с жалобой к властям и в прокуратуру.

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