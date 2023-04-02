Сити-менеджер Ростова поручил подключить все школы к системе «Безопасный город»

Все школы уже обеспечены профессиональной охраной Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко потребовал в короткие сроки подключить все образовательные учреждения к системе «Безопасный город». Также сити-менеджер заслушал отчет по этой работе от начальника управления образования Виктории Чернышовой.

- Состояние школ разное, поэтому мы разбили все учреждения на три группы и по каждой разработали дорожную карту. Интеграцию с системой в первой группе - там, где не нужно менять камеры - завершим к маю. Это чуть более 70 школ. По всем остальным объектам срок - 1 сентября, - сообщила Виктория Чернышова.

Чиновник добавила, что в 2023 году на подключение системы в образовательных учреждениях собираются потратить около 12 млн рублей.

- Мы взяли неплохой темп. На сегодня все школы обеспечены профессиональной охраной, у нас на 100 % имеются системы безопасности. Что касается системы «Безопасный город», доведите до руководителей школ, что сотрудники полиции и администрации смогут в режиме реального времени смотреть за ситуацией. Это хорошая работа, которая нам в максимально короткие сроки принять правильные управленческие решения, - резюмировал Алексей Логвиненко.

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