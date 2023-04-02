В 2023 году для Ростовской области планируют закупить 40 электробусов

Закупку должны провести в рамках проекта модернизации электротранспорта Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2023 году для трех городов Ростовской области планируют закупить 40 электробусов. Об этом на совещании в донском правительстве сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Закупку должны провести в рамках проекта модернизации электротранспорта. Часть машин получит Ростов-на-Дону, по десять - отправят в Таганрог и Волгодонск.

По словам Дмитрия Григоренко, донской регион - один из лидеров в стране по выполнению федерального проекта, связанного с обновлением электротранспорта. Областные власти «глубоко вовлечены в работу и действуют на опережение».

Добавим, также в Ростовской области намерены провести масштабное обновление трамвайных путей на территории Ростова-на-Дону. Всего привести в порядок планируют 119 км линий. Работы должны начать уже в апреле 2023 года.

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