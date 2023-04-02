Власти Ростова предложили зачислить детей, которых не приняла школа № 115, в другие учреждения

Родители ребят намерены жаловаться в прокуратуру и министерство образования Фото: Олег УКЛАДОВ

Первоклассников из Левенцовского микрорайона Ростова-на-Дону готовы принять в трех образовательных учреждениях. Об этом после инцидента с приемом детей в школе № 115 сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

- В связи с вопросами о приеме первоклассников в школу № 115 прокомментирую ситуацию. По информации управления образования, было принято 236 детей. Детей готовы принять еще три близлежащие школы: № 117, 112 и 103, - отметила Мария Петрова.

Представитель администрации добавила, что ребят, которым не хватило мест, позже собираются «перевести уже сформированными классами в новую школу, которая сейчас строится в микрорайоне».

Напомним, вчера, 1 апреля, жители Левенцовки возмутились из-за того, что их детей-первоклашек не стали принимать в местном образовательном учреждении.

Люди пожаловались, что во время набора учеников приоритет отдавали детям из льготных категорий. Остальным же юным ростовчанам просто не хватило мест. Люди удивлены тем, что их девочки и мальчики не смогут учиться в учреждении, которое находится «буквально в 50 метрах от дома».

Известно, что родители, получившие отказ, теперь намерены обращаться в прокуратуру, к городским властям и в министерство образования. Сейчас ростовчане составляют списки и обдумывают коллективную жалобу.

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За ситуацией в образовательных учреждениях будут наблюдать в режиме реального времени (подробности)