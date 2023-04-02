Жители Таганрога смогут измерить вес, давление и сделать флюорограмму в День здоровья

Пройти диагностику можно будет только при наличии паспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 апреля в Ростовской области для жителей Таганрога проведут День здоровья. Проверить состояние своего организма сможет любой желающий во Дворце молодежи с 16 до 18 часов, сообщает местная администрация.

- Посетителям акции предлагают измерить свой рост, вес, артериальное и сделать флюорограмму грудной клетки, - рассказали власти.

Также можно будет определить уровень сахара крови и получить рекомендации специалистов, в том числе врача-онколога. Медики дадут советы и расскажут о способах профилактики болезней.

Важно: пройти диагностику и посетить специалистов можно будет только при наличии паспорта.

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