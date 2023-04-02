Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 10:56

Жители Таганрога смогут измерить вес, давление и сделать флюорограмму в День здоровья

Также можно будет получить рекомендации медиков
Ангелина СКИБА
Пройти диагностику можно будет только при наличии паспорта

Пройти диагностику можно будет только при наличии паспорта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 апреля в Ростовской области для жителей Таганрога проведут День здоровья. Проверить состояние своего организма сможет любой желающий во Дворце молодежи с 16 до 18 часов, сообщает местная администрация.

- Посетителям акции предлагают измерить свой рост, вес, артериальное и сделать флюорограмму грудной клетки, - рассказали власти.

Также можно будет определить уровень сахара крови и получить рекомендации специалистов, в том числе врача-онколога. Медики дадут советы и расскажут о способах профилактики болезней.

Важно: пройти диагностику и посетить специалистов можно будет только при наличии паспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова-на-Дону призвали жителей региона массово вакцинироваться против кори

Это очень заразное и опасное для жизни инфекционное заболевание (подробности)