В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова задержали мужчину с подозрительной сумкой

Подозрительного прохожего остановили около старого автовокзала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону около старого автовокзала задержали мужчину с подозрительным багажом. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил очевидец в одном из городских пабликов VK.

- Вчера на старом автовокзале, на Шолохова, задержали мужчину. Видно было несколько машин полиции и Росгвардию. Место оцепили, стояли две сумки. Говорят, какие-то боеприпасы обнаружили у него с собой, - рассказал свидетель инцидента.

В сети некоторые уже заявили, что в сумках у задержанного, предварительно, нашли муляжи гранат. Однако, насколько эта информация соответствует истине, неизвестно. Официальных комментариев по ситуации от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области не поступало.

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