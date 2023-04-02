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НовостиОбщество2 апреля 2023 13:43

В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова задержали мужчину с подозрительной сумкой

Официальных комментариев по этому инциденту не поступало
Ангелина СКИБА
Подозрительного прохожего остановили около старого автовокзала

Подозрительного прохожего остановили около старого автовокзала

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону около старого автовокзала задержали мужчину с подозрительным багажом. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил очевидец в одном из городских пабликов VK.

- Вчера на старом автовокзале, на Шолохова, задержали мужчину. Видно было несколько машин полиции и Росгвардию. Место оцепили, стояли две сумки. Говорят, какие-то боеприпасы обнаружили у него с собой, - рассказал свидетель инцидента.

В сети некоторые уже заявили, что в сумках у задержанного, предварительно, нашли муляжи гранат. Однако, насколько эта информация соответствует истине, неизвестно. Официальных комментариев по ситуации от пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области не поступало.

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