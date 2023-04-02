В Ростове в районе парка «Дружба» вспыхнула хозпостройка

Возгорание зарегистрировали вечером в воскресенье Фото: Виталий ТИМКИВ

Вечером 2 апреля в Ростове-на-Дону в районе парка «Дружба» загорелась постройка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

- Действительно, возгорание зарегистрировали в районе парка «Дружба», но точно адреса сейчас нет. Ориентировочно, на улице Капустина вспыхнула хозпостройка, - прокомментировали в МЧС.

Предварительно известно, что площадь возгорания составила 25 кв. метров. На месте происшествия задействовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

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