В Ростове в районе парка «Дружба» вспыхнула хозпостройка

Возгорание зарегистрировали вечером в воскресенье
Фото: Виталий ТИМКИВ
Вечером 2 апреля в Ростове-на-Дону в районе парка «Дружба» загорелась постройка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по региону.
- Действительно, возгорание зарегистрировали в районе парка «Дружба», но точно адреса сейчас нет. Ориентировочно, на улице Капустина вспыхнула хозпостройка, - прокомментировали в МЧС.
Предварительно известно, что площадь возгорания составила 25 кв. метров. На месте происшествия задействовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
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