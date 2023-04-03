В Ростове на остановке «ЖК 50-летия Победы» установят остановочный комплекс

На остановке «ЖК 50-летия Победы» установят остановочный комплекс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на остановке «ЖК 50-летия Победы» в Октябрьском районе установят остановочный комплекс, сообщает пресс-служба администрации города.

С соответствующей просьбой обратились жители дома на улице Таганрогской, 157.

Работы по установке комплекса планируют завершить в срок до июня текущего года. Также будет обустроена территория вокруг нового остановочного павильона.

Деньги на приобретение и монтаж остановочного комплекса были выделены в декабре прошлого года на заседании Думы. Помимо остановки «ЖК 50-летия Победы», новые остановочные павильоны появятся еще на 6 остановках Октябрьского района.

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