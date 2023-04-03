Жителей Ростовской области предупредили о появлении военной техники на улицах и звуках стрельбы

В Азове будут снимать художественный фильм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове Ростовской области будут проходить съемки художественного фильма о спецоперации. Жителей предупредили, что они могут увидеть на улице военную технику, которую покажут в фильме — угрозу она не представляет. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ращупкин на своей странице в соцсети.

По его словам, киносъемка будет проходить в нескольких локациях. Возможны также звуки стрельбы из огнестрельного оружия — использоваться будут холостые патроны. Такие сцены будут снимать в промышленной части города.

— О точной дате съёмок проинформируем дополнительно во избежание паники и распространения недостоверной информации, — пояснил глава администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Жигунов собирается снимать фильм в Ростовской области

Работу должны начать уже в конце сентября. (Подробности)