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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:57

Жителей Ростовской области предупредили о появлении военной техники на улицах и звуках стрельбы

Власти объяснили, с чем это будет связано
Михаил СТРИЖЕВ
В Азове будут снимать художественный фильм.

В Азове будут снимать художественный фильм.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Азове Ростовской области будут проходить съемки художественного фильма о спецоперации. Жителей предупредили, что они могут увидеть на улице военную технику, которую покажут в фильме — угрозу она не представляет. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ращупкин на своей странице в соцсети.

По его словам, киносъемка будет проходить в нескольких локациях. Возможны также звуки стрельбы из огнестрельного оружия — использоваться будут холостые патроны. Такие сцены будут снимать в промышленной части города.

— О точной дате съёмок проинформируем дополнительно во избежание паники и распространения недостоверной информации, — пояснил глава администрации.

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