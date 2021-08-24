Сергей Жигунов собирается снимать фильм в Ростовской области

Предварительно, творческая группа будет работать в Таганроге Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сергей Жигунов собирается снимать новую киноленту в Ростовской области. Предварительно, творческая группа будет работать в Таганроге и около города, вблизи залива. О своих планах режиссер сообщил в Instagram. В этой соцсети несколько дней назад появилось фото, сделанное в Мержаново.

- Возможное место съёмок, - подписал Сергей Жигунов.

В комментариях актер уточнил, что приморские виды должны заменить Одессу. Съемки планируют провести в конце сентября. Известно, что история будет по актера-преступника.

Не так давно, около месяца назад, на Дону также видели популярного шоумена Тимура Родригеза. Он путешествовал вместе со съемочной группой «Орла и Решки». Очевидцы рассказали, что гость посетил Таганрог и заповедник Ростовский.

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