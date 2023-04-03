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НовостиПолитика3 апреля 2023 11:44

Около 5 тысяч срочников из Ростовской области пополнят весной ряды Вооруженных сил России

Набор призывников продлится до 15 июля
Ангелина СКИБА
Весенний призыв не связан с проведением специальной операции

Весенний призыв не связан с проведением специальной операции

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 5 тысяч срочников из Ростовской области пополнят ряды Вооруженных сил России в рамках весенней призывной кампании. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

По словам чиновника, набор будут вести в обычные сроки, то есть до 15 июля. Работать в муниципалитетах должны 62 комиссии.

- Более 60 % донских призывников направят в воинские части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Также 15 молодых людей представят регион в составе Президентского полка комендатуры Московского Кремля, - рассказал Вадим Артемов.

Власти Ростовской области подчеркивают: весенний призыв не связан с проведением специальной операции, и новобранцев не планируют отправлять в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Информацию о порядке призыва и прохождения военной службы можно получить по единому номеру «122».

Напомним, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина весной 2022 года всего по стране должны призвать 147 тысяч человек. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 27 лет.

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