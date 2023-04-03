В школах Ростовской области планируют организовать факультативы по управлению БПЛА

Занятия с ребятами собираются проводить в местных образовательных учреждениях Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области для школьников планируют запустить бесплатные факультативы по управлению беспилотниками. Об этом 3 апреля на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Трушин.

- Мы хотим со школами в рамках соглашения открыть бесплатный факультатив для ребят. Закупили уже 10 квадрокоптеров для того, чтобы начать эту деятельность, - сообщил Анатолий Трушин.

Добавим, по словам председателя донского отделения ДОСААФ, сейчас профессии «Оператор БПЛА» успешно обучают взрослых. За 40 часов занятий помогают овладеть теорией и практикой. Такую программу бесплатно уже прошли более 50 военных и мобилизованных добровольцев, еще более 30 человек обучились платно.

- Желающие приходят из разных сфер. Например, есть ребята, которые работают в транспортной системе. Программу будем расширять. Есть миллеровская школа, Азов, Батайск, наблюдается большой спрос, - отметил Анатолий Трушин.

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Пока такую меру не вводили, но этот вариант уже рассматривают (подробности)