Военком Ростовской области рассказал, когда повестки начнут присылать через Госуслуги

Сейчас повестки должны вручать лично и под расписку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году повестки через Госуслуги жителям Ростовской области рассылать не планируют, но такую возможность уже рассматривают в Госдуме. Об этом 3 апреля на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг» сообщил военный комиссар региона Игорь Егоров.

Военком области подчеркнул, что федеральный закон еще не меняли и актуальной остается его действующая статья. Это значит, что вручать повестки все еще должны под расписку и лично сотрудники комиссариатов или руководители по месту работы или учебы.

- Это было и это есть. Однако сейчас ведется цифровизация, и военный комиссариат не остается в стороне. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в закон к статье, которая предусматривает возможность вручения повесток через Госуслуги или личный кабинет. В случае принятия такой поправки информацию доведут до широких масс, - прокомментировал Игорь Егоров.

Пояснения военкома также дополнил начальник отдела по работе с военными органами областного правительства Игорь Короленко.

- В 2022 году провели цифровизацию всех граждан, которые подлежат призыву. В 2023 году должны произвести актуализацию личных данных, то есть дополнить их. Это очень емкий процесс. Все будет создано на базе военного комиссариата, который через Госуслуги в дальнейшем сможет рассылать электронные повестки. В 2023 году никаких электронных повесток пока не будет, - сказал Игорь Короленко.

Эксперт добавил, что пилотный проект с электронными повестками сейчас отрабатывают на базе военкомата Одинцовского района Московской области.

Добавим, с 1 апреля 2023 года в Ростовской области стартовала призывная кампания. Она продлится до 15 июля. За этот период в ряды Вооруженных сил России планируют набрать около 5 тысяч жителей Дона в возрасте от 18 до 27 лет.

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