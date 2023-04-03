В Ростовской области за гибель рабочего будут судить главного инженера стройфиры

Уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить главного инженера коммерческой строительной организации. Специалист ответит перед законом по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, подозреваемый не обеспечил безопасность, допустив к строительно-монтажным работам 65-летнего мужчину, который не был официально трудоустроен и не имел подготовки.

Известно, что 9 сентября 2022 года работник во время подъема по строительным лесам упал с 8-метровой высоты. Пострадавший после этого получил серьезные травмы и скончался на месте. Теперь суд должен выяснить, виновен ли главный инженер фирмы в произошедшем.

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Теперь в ситуации разбираются следователи (подробности)