В Левобережной промзоне в Ростове организуют площадку для фур.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Левобережной промзоне Ростова организуют перехватывающую парковку для грузовых автомобилей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Отмечается, что вопрос о создании такой парковки стоит давно.
Предварительно будет организовано место для стоянки большегрузов на земельном участке на 1-й Луговой, площадью 37 220 квадратных метров.
Для этих целей также рассматривают уже существующая площадку, расположенную в районе пересечения улиц Пойменной и 2-й Луговой.
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