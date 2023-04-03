ЕГЭ по русскому языку написали более 1500 родителей в Ростовской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» приняли участие более 1500 родителей, сообщается на сайте правительства региона.
Родители смогли пройти через все процедуры экзамена: регистрацию, сдачу личных вещей, прохождение контроля, заполнение бланков.
Участники акции также написали экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут у выпускников на ЕГЭ.
Акция в донском регионе прошла уже в седьмой раз.
Данная акция была разработана Рособрнадзором для того, чтобы родители смогли познакомиться с правилами и процедурой проведения ЕГЭ и объяснить их своим детям.
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