В Пролетарском районе Ростова появится спорткомплекс с двумя бассейнами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в микрорайоне Александровка в Пролетарском районе появится спортивный комплекс с двумя бассейнами. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Спорткомплекс планируется возвести в районе жилого дома №69/9 по проспекту 40-летия Победы. На его базе разместится филиал спортивной школы № 11 по водным видам спорта.

Комплекс включит в себя бассейн для плавания 25х25 м, бассейн для синхронного плавания и прыжков в воду 25х16 м, два спортивных зала, административные и вспомогательные помещения.

На него выделят 12 миллионов рублей из городского бюджета. Строительство займет два года.

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