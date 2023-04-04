Стало известно, кому повысят пенсии в апреле в Ростовской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

В апреле в России традиционно проходит индексация пенсий. В этом году рост составит 3,3%, сообщает Минтруд.

Индексация затронет несколько видов соцвыплат: социальную пенсию по старости, выплату по инвалидности, пенсию по потере кормильца и пенсию детям-сиротам.

Получателями социальных пенсий являются граждане, не имеющие достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Обращаться в Социальный фонд для перерасчета не требуется. Выплаты автоматически индексируют с 1 апреля и доставляет увеличенную пенсию по графику.

Также с 1 апреля проиндексируют выплаты пенсионерам по государственному пенсионному обеспечению. К ним относятся военнослужащие, получившие инвалидность в результате военной травмы, семьи погибших на службе военных, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-испытатели и космонавты.

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