Алексей Логвиненко заявил о решении квартирного вопроса для студентки-сироты.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Студентке, оставшейся без попечения родителей, предоставят квартиру, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В список детей-сирот девушку включили в 2019 году. В январе 2023 года она отметила совершеннолетие. До этого девушка находилась под опекой бабушки, и сейчас продолжает жить на ее жилплощади.
На приобретение жилья были выделены средства из регионального бюджета.
К августу текущего года девушку планируют заселить в однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра.
Ранее Алексей Логвиненко сообщил, что на остановке «ЖК 50-летия Победы» установят остановочный комплекс. С соответствующей просьбой обратились жители дома на улице Таганрогской, 157. Работы по установке комплекса планируют завершить в срок до июня текущего года.
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