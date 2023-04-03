Алексей Логвиненко заявил о решении квартирного вопроса для студентки-сироты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Студентке, оставшейся без попечения родителей, предоставят квартиру, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В список детей-сирот девушку включили в 2019 году. В январе 2023 года она отметила совершеннолетие. До этого девушка находилась под опекой бабушки, и сейчас продолжает жить на ее жилплощади.

На приобретение жилья были выделены средства из регионального бюджета.

К августу текущего года девушку планируют заселить в однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра.

Ранее Алексей Логвиненко сообщил, что на остановке «ЖК 50-летия Победы» установят остановочный комплекс. С соответствующей просьбой обратились жители дома на улице Таганрогской, 157. Работы по установке комплекса планируют завершить в срок до июня текущего года.

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