Из-за пробега «Ростовское кольцо» 23 апреля ограничат движение транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове из-за 44-го легкоатлетического забега «Ростовское кольцо» 23 апреля ограничат движение транспорта, сообщают в департаменте автодорог города.

Так, движение будет ограничено:

С 09.00 до 09.40 — Театральная площадь — улица Большая Садовая — проспект Ворошиловский — Ворошиловский мост — улица Левобережная — западный пешеходно-транспортный проезд стадиона «Ростов Арена» (остановка 30 минут).

С 10.10 до 11.15 — Западный пешеходно-транспортный проезд стадиона «Ростов Арена» — Ворошиловский мост — улица Седова — проспект Богатяновский Спуск — улица Нижнебульварная — улица Береговая — проспект Сиверса — подъем на проспект Стачки — проспект Стачки — улица Спартаковская — улица Верещагина — улица Профсоюзная — Парк имени Собино (остановка 25 минут).

С 11.40 до 12.45 — Парк имени Собино — улица Профсоюзная — улица Балакирева ¬– улица МОПРа ¬ — улица Международная — улица Портовая — проспект Стачки (мост) — переулок Братский — улица Тургеневская — проспект Буденновский — улица Мечникова — площадь Гагарина, площадь перед ДГТУ (остановка 20 минут).

С 13.05 до 14.00 — площадь Гагарина — проспект Ворошиловский — улица Варфоломеева — проспект Чехова — улица Текучева — улица 1-й Конной Армии — проспект Сельмаш — улица Селиванова — улица Металлургическая — улица Воровского — проспект Шолохова — площадь Воинской Славы (остановка 10 минут).

С 14.10 до 15.00 — проспект Шолохова — разворот налево по проспекту Шолохова — улица Щаденко — улица Щедрина — улица Вересаева — проспект 40-летия Победы — улица Вити Черевичкина — улица 30-я Линия — улица Комсомольская — площадь Карла Маркса — улица Советская — площадь Театральная (финиш).

Полное восстановление движение запланировано на 15.30.

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