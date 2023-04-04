Аналитики выяснили, сколько денег нужно для счастья жителям Ростова-на-Дону

В Ростове люди хотят получать 210 тысяч рублей в месяц Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Ростова-на-Дону в среднем для счастья нужно получать около 210 тысяч рублей в месяц. Эту цифру назвали участники опроса, который провели аналитики портала SuperJob.

- За пять месяцев среднемесячная сумма, способная осчастливить россиянина, снизилась на 5 %, а вот в городах-миллионниках запросы, напротив, выросли. В Ростове люди хотят получать 210 тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании.

К слову, в октябре 2022 года самая большая сумма, которую хотели бы получить ростовчане составляла 205 тысяч рублей, в апреле 2022 года - 200 тысяч рублей, в ноябре 2021 года - 198 тысяч рублей, в мае 2021 года - 195 тысяч рублей, а январе того года - 190 тысяч рублей.

- Запросы мужчин превышают женские почти на 30%. Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем людям старше 35 лет. Стоимость счастья растет с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тысяч рублей у россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей, а также 265 тысяч рублей у тех, кто зарабатывает более 80 тысяч в месяц, - резюмировали аналитики.

Добавим, первое место по денежным ожиданиям заняла Москва, второе - Санкт-Петербург, третье - Владивосток.

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